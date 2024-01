Döner-Franchise Maydonoz eröffnet: So schmeckt der Ludwigsburger Taco-Döner

1 Hasan Dedeli präsentiert den Taco-Döner des Maydonoz-Franchise. Foto: Simon Granville

Das Döner-Franchise Maydonoz hat in der Türkei über 200 Filialen und will sich auch in Deutschland einen Namen machen. Die erste Filiale hat in Ludwigsburg eröffnet und wird Döner-Fans überraschen.











Zugegeben: Ein wenig gewöhnungsbedürftig liegt er im ersten Moment in der Hand, der Taco-Döner von Maydonoz, dem neuen Dönerladen in der Ludwigsburger Lindenstraße. Dönerfleisch gehört doch eigentlich in fluffiges Fladenbrot, zusammen mit Salat, Kraut und Tomaten. Im Taco-Döner dagegen finden sich Zwiebeln, Essiggurkenstückchen, Pommes, Käse und viel Fleisch. Statt Fladenbrot zu befüllen wird hier ein Tortilla geklappt, bei jedem Biss knackt der knusprige Teig. Die Soße ist ordentlich pikant und erinnert geschmacklich mehr an Mexiko als an die Türkei.