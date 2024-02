Friedrich hat Leukämie und benötigt dringend eine Stammzellenspende. In Mundelsheim wird für ihn nun eine Typisierungsaktion durchgeführt.

Eigentlich ist Friedrich ein aufgeweckter, lebhafter und sehr aktiver Junge, der viel lacht und gern mit seinem Feuerwehrauto oder Tierfiguren spielt. Doch Ende letzten Jahres fiel der Familie auf, dass der Zweijährige vermehrt blaue Flecken bekam und schlapp und lustlos wirkte.

Ein Arztbesuch brachte die Diagnose: Leukämie – Blutkrebs. „Wir leben seitdem ein anderes Leben, und dies ist ein Albtraum“, berichten die Eltern. Statt zuhause zu spielen und seine Umwelt kennenzulernen, besteht der Alltag ihres Sohnes nun aus Klinikaufenthalten und Chemotherapie. Die einzige Überlebenschance für den zweijährigen Jungen ist eine Stammzellspende.

Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/friedrich ein Registrierungsset bestellen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, sich am Samstag, 9. März zwischen 13 und 17 Uhr im Bürgerhaus in Mundelsheim registrieren zu lassen. Die Landfrauen werden für diese Typisierungsaktion im Bürgerhaus einen Kuchenverkauf organisieren. Der Erlös wird an die DKMS gespendet.