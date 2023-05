1 DJ Bobo bringt seine Jubiläumsshow nach Stuttgart. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Am heutigen Freitag und am Samstag feiert DJ Bobo in Stuttgart mit einer fulminanten Bühnenshow in Stuttgart sein 30. Bühnenjubiläum. Bei seinem Tourprogramm namens „Evolution“ erwartet die Zuschauer ein Mix aus alter und neuer Musik. Die präsentiert der Entertainer und Musikproduzent in der Porsche-Arena. Um 20 Uhr startet das Konzert am Freitag und am Samstag geht es um 19 Uhr los.