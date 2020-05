1 Im Kreis Ludwigsburg ist ein Streit um ein falsch geparktes Auto eskaliert. (Symbolfoto) Foto: imago/Christian Ohde

Ein uneinsichtiger 34-Jähriger beschädigt in Ditzingen das Smartphone eines Mitarbeiters der Stadt. Zuvor war ein Streit entfacht, weil der Mann im absoluten Halteverbot geparkt hatte.

Ditzingen - In Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) hat am Donnerstagmorgen ein Streit um ein falsch geparktes Auto mit einem kaputten Smartphone geendet. Ein 34-Jähriger hatte laut Polizei gegen 9.40 Uhr in der Gröninger Straße seinen Wagen im absoluten Halteverbot geparkt. Dies wollte ein 56-jähriger Mitarbeiter der Stadt Ditzingen gemeinsam mit seiner Kollegin ahnden.

Der 34-Jährige protestierte lautstark und es entfachte ein Streit zwischen ihm und dem 56-Jährigen. Im Laufe der Auseinandersetzung habe der Tatverdächtige dem Mitarbeiter der Stadt Ditzingen das dienstliche Smartphone aus der Hand geschlagen. Mit diesem wollte der 56-Jährige zu Beweiszwecken Bilder machen.

Das Smartphone fiel auf den Boden und wurde beschädigt. Die Kollegin des 56-Jährigen alarmierte die Polizei. Der 34 Jahre alte Mann wird sich wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten und Sachbeschädigung verantworten müssen.