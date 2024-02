Diskussion um Wohnen auf wenig Platz: Sind Tiny Houses Vorbilder fürs gute Wohnen auf wenigen Quadratmetern?

8 Dieses Tiny House steht auf einem ehemaligen Grünstreifen. Es ist eines von fünf, die in Schorndorf vom Gemeinderat genehmigt wurden. Die Stadt Schorndorf will hier eine alternative Wohnform erproben. Foto: Tiny House Schorndorf/NG

Wie viel Wohnraum braucht der Mensch? Die Deutschen haben für alles Normen und Gesetze. Aber lässt sich diese Frage mit einer Regel beantworten? Trends zeigen, wohin der Weg gehen könnte.











Tokio macht es vor: Man kann an Wohnraum sparen. In der japanischen Metropole stehen dem einzelnen Menschen durchschnittlich 20 Quadratmetern Wohnfläche zur Verfügung, in Deutschland 47,4. In Großstädten sind es allerdings etwas weniger: Im Jahr 2022 betrug die Wohnfläche pro Einwohner in Berlin rund 39,2 Quadratmeter, in Stuttgart 40,68 Quadratmeter.