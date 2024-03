1 Der Große Sitzungssaal im Stuttgarter Rathaus fasst 340 Personen. Fast jeder Stuhl war am Freitagabend besetzt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Alle Bezirksbeiräte in Stuttgart sind im Rathaus zusammen gekommen, um über die Unterbringung Geflüchteter zu sprechen. Der Elefant im Raum wird allerdings nur gestreift. So war es im Vorfeld vereinbart worden.











Es sind drängende Fragen, die Bezirksbeiräte aus allen 23 Stadtbezirken an diesem Freitagabend ins Rathaus getrieben haben. Doch der Elefant im Raum wird nur gestreift. Darüber, wo genau Geflüchtete in den einzelnen Stadtbezirken untergebracht werden, so die Vereinbarung vor der Veranstaltung, wird nicht gesprochen.„Es soll ums große Ganze gehen. Es soll um die Grundlinien und die Grundzüge gehen“, sagt Sozialministerin Alexandra Sußmann (Grüne) bei ihrer Einführung.