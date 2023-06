1 An der Konstanzer Hochschule gibt es Ärger wegen einer Statistikklausur. Foto: HTWG

Konstanz - Ein Imam spricht in seiner neuen Moschee mit zwölf Gemeindemitgliedern. Zwei davon hält er danach für radikal. Ist der Radikalenanteil in seiner Moschee nun eher über- oder unterdurchschnittlich, wenn ihr Anteil in Moscheen sonst null, fünf, zehn oder 15 Prozent beträgt? Mit dieser Statistikaufgabe hat ein Professor der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestalten (HTWG) in Konstanz seine Betriebswirtschaftsstudenten in einer Klausur konfrontiert. Jetzt hängt der Haussegen in der Hochschule schief.