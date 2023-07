Lidl: Arbeiten am Bahnhof sind in Gang

4 Über der Lidl-Filiale entstehen entlang der Weilimdorfer Straße in drei Baukörpern 33 Wohnungen. Mehr Bilder finden Sie in der Bildergalerie. Klicken Sie sich durch. Foto: Bietigheimer Wohnbau

Im Stadtteil Korntal von Korntal-Münchingen sind auf dem früheren Gelände der Bahn die Bagger angerollt. Sie ebnen den Weg für den Bau des Discounters samt Wohnungen darüber. Die Pläne für einen Beherbergungsbetrieb sind aktuell vom Tisch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Korntal-Münchingen - Was vermutlich kaum ein Korntal-Münchinger mehr für möglich gehalten hätte, ist nun eingetreten: Auf dem Bahnhofsareal im Stadtteil Korntal sind die Bagger angerollt. Sie ebnen den Weg für den Bau des Lidl-Markts samt Wohnungen im östlichen Bereich des Areals an der Weilimdorfer Straße. Über dem Discounter errichtet die Bietigheimer Wohnbau in drei Baukörpern 33 Wohnungen mit Platz für 55 bis 60 Menschen. In den vierten Baukörper auf dem Lidl-Dach kommen Nebenräume des Discounters.