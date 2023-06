Der Polizei ist es gelungen, einen 38-Jährigen festzunehmen, der am Freitag einen Discounter im Marstall-Center in Ludwigsburg ausgeraubt haben soll. Dabei soll er die Kassiererin mit vorgehaltenem Messer mit dem Tod bedroht haben. Der Mann sitzt seit Samstag in Haft.

Ein Zeuge wird ebenfalls mit dem Messer bedroht

Der 38-Jährige hatte sich am Freitag gegen 13 Uhr in dem Discounter mit einem günstigen Produkt an der Kasse angestellt. Nachdem die Kassiererin die Kasse für den Bezahlvorgang geöffnet hatte, drängte er sich plötzlich direkt neben die 32-Jährige. Die schloss daraufhin reflexartig den Deckel, woraufhin der 38-Jährige ein Messer gezückt und sie dazu aufgefordert haben soll, die Kasse umgehend wieder zu öffnen – sonst würde er sie umbringen. Dem kam die 32-Jährige schließlich auch nach, woraufhin der Tatverdächtige Scheine im Wert von über 1000 Euro an sich nahm. Einem 49-Jährigen, der der Kassiererin zur Hilfe eilen wollte, drohte der Mann ebenfalls mit dem Messer. Anschließend flüchtete der Räuber aus dem Einkaufszentrum.

Der Polizei gelang es den 38-Jährigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ausfindig zu machen und ihn festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen schweren Raubes und wies den Tatverdächtigen in die Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.