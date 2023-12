Digitalisierung Bahnknoten Stuttgart: Bahn bremst bei neuer Signaltechnik

1 An vielen Stellen im Schienennetz rund um Stuttgart baut die Bahn eine neue Sicherungstechnik ein. Fahrgäste müssen deswegen Einschränkungen hinnehmen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Von der Digitalisierung der Signaltechnik verspricht sich die Deutsche Bahn viel. Ohne neue Gleise zu verlegen, soll mehr Zugverkehr möglich sein. Das Netz rund um Stuttgart wird als Pilotprojekt umgerüstet. Plötzlich hat sich die Bahn quergestellt.











Link kopiert



Am sogenannten Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) wird kräftig gebaut. Fahrgästen der Bahn bleibt das nicht verborgen, weil deswegen immer wieder Strecken gesperrt werden – aktuell in der ersten Januarwoche, wenn weite Teile des Schienennetzes in der Region lahmgelegt werden und Reisende mit Ersatzbussen vorliebnehmen müssen.