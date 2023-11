Dieter Hoeneß über VfB-Trainer: Vater traut Sohn Sebastian die Champions League zu

1 Dieter Hoeneß traut seinem Sohn einiges zu. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Seit Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart übernommen hat, entwickeln sich die Schwaben prächtig. Für seinen Vater und Berater Dieter Hoeneß hat der 41-Jährige das Zeug für noch höhere Aufgaben.











VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (41) hat nach Einschätzung seines Vaters und Beraters Dieter Hoeneß (70) das Zeug für die Champions League. „Klar ist: Basti ist im dritten Jahr Bundesliga, sammelt weiter fleißig Erfahrungen. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um irgendwann in der Champions League an der Seitenlinie zu stehen. Ob beim FC Bayern oder beim VfB, der vielleicht auch irgendwann mal wieder zu der Kategorie zählt. Aber alles zu seiner Zeit“, sagte Dieter Hoeneß in einem gemeinsamen Interview mit Sebastian Hoeneß der „Sport Bild“ (Mittwoch).