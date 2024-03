So soll ihn seine Frau in Erinnerung behalten

1 Dieter Hallervorden und seine Frau Christiane sind seit 2022 miteinander verheiratet. Foto: imago/Future Image

30 Jahre trennen Dieter Hallervorden und seine Ehefrau Christiane. Jetzt hat der Kabarettist verraten, wie ihn seine Frau einmal in Erinnerung behalten soll.











Bei Dieter Hallervorden (88) und seiner Ehefrau Christiane (58) war es "von Anfang an ein Thema", dass sie wahrscheinlich einmal ohne ihn sein werde. Das sagte die 58-Jährige in einem RTL-Interview. Dieter habe schon gefragt, "ob ich damit klarkomme", so die Schauspielerin und ehemalige Stuntfrau, die 30 Jahre jünger ist als ihr Ehemann. Sie fügte hinzu: "Wir kommen damit klar."