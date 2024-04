1 Herzogin Meghan und Prinz Harry 2018 in Windsor. Foto: imago/PA Images

Bereits 2018 sorgten Herzogin Meghan und Prinz Harry in Windsor für Aufsehen, als sie sich bei der Trophäenübergabe nach einem Polospiel küssten. Nun wiederholten sie die süße Szene in Florida.











Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) nahmen am Freitag im Grand Champions Polo Club in Wellington in Florida an einem Wohltätigkeitspolospiel zugunsten der Hilfsorganisation Sentebale teil. Harry hatte diese 2006 mitbegründet. Anlässlich der Trophäenübergabe von Meghan an ihren Mann wiederholten die beiden eine liebevolle Szene, die Royal-Fans beim Sentebale Polo 2018 im Royal County of Berkshire Polo Club in Windsor schon einmal gesehen haben: Auch damals, nur wenige Wochen nach ihrer königlichen Hochzeit, gab es zum Preis ein Küsschen von der Ehefrau.