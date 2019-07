1 Der Polizei sind zwei mutmaßliche BMW-Aufbrecher ins Netz gegangen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Nachdem es in den vergangenen Monaten zu etlichen BMW-Aufbrüchen in der Region Stuttgart gekommen war, haben die Ermittler nun einen 21-Jährigen und seine 20 Jahre alte mutmaßliche Komplizin verhaftet.

Esslingen/Ulm - Die Polizei hat einen 21 Jahre alten Mann und seine 20-jährige mutmaßliche Komplizin in Ulm festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht, für zahlreiche Diebstähle von Multifunktionslenkrädern, Navigationsgeräten und Tachoeinheiten aus Fahrzeugen der Marke BMW unter anderem im Kreis Esslingen (wir berichteten) verantwortlich zu sein. Die litauischen Beschuldigten befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei meldet, waren seit Anfang März dieses Jahres im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen etliche BMW aufgebrochen worden. Dabei wurden bislang aus mehr als 90 Autos Navigationsgeräte, Lenkräder und Tachoeinheiten oder Idrive-Controller fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Die bislang bekannten Schäden summieren sich auf etwa 250.000 Euro.

Die Fahnder gelangten im Rahmen der Ermittlungen auf die Spur der Tatverdächtigen, die wohl extra nach Deutschland eingereist waren, um die Straftaten zu begehen und anschließend wieder das Land zu verlassen. Gemeinsam mit Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz gelang es den Fahndern, die beiden Tatverdächtigen in der Nähe eines Autohauses in der Blaubeurener Straße in Ulm dingfest zu machen und vorläufig festzunehmen. Dabei stellte sich heraus, dass die Verdächtigen auch dort zuvor mindestens acht BMW aufgebrochen und Lenkräder sowie weitere Fahrzeugteile ausgebaut und zum Abtransport bereitgelegt hatten.

Ermittler durchsuchen Wohnung in Stuttgart

Die weiteren Ermittlungen führten die Fahnder zu einer Wohnung in Stuttgart, die von den Tatverdächtigen genutzt wurde. Bei der Durchsuchung dieser Wohnung beschlagnahmten die Kriminalbeamten zahlreiche, bereits zum Abtransport verpackte Multifunktionslenkräder und weitere umfangreiche Beweismittel. Wie sich herausstellte, dürfte das Duo neben weiteren Fahrzeugaufbrüchen bei einem BMW-Autohaus in Memmingen in der Nacht von Sonntag auf Montag auch für Aufbrüche von BMW auf dem Gelände eines Autohauses in Nürtingen im April sowie weitere Fahrzeugaufbrüche verantwortlich sein. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beschuldigten wurden am Mittwochmorgen dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ die Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide wurden in Gefängnisse eingeliefert.