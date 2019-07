1 In Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) wurde ein Wohnwagen der Firma Fendt gestohlen. Foto: dpa

Im Kreis Ludwigsburg haben Diebe eine Wohnwagen der Marke Fendt entwendet. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Gelände auf dem Caravans abgestellt waren. Die Polizei kann den Zeitraum der Tat bislang nur grob eingrenzen.

Vaihingen/Enz - Unbekannte haben einen Wohnwagen von einem Abstellplatz in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) gestohlen – wann genau, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei kann den Zeitraum nur auf die zwei Wochen zwischen Sonntag, 7. Juli, und Montag, 22. Juli, begrenzen. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten sich die Diebe Zugang zu dem umzäunten Gelände in der Planckstraße verschafft, indem sie das Schloss am Eingangstor knackten. Anschließend hängten sie den Wohnwagen der Marke Fendt mit Ludwigsburger Kennzeichen vermutlich an ein Fahrzeug und fuhren davon. Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 26 000 Euro. Das Polizeirevier in Vaihingen nimmt unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 Hinweise entgegen.