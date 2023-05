1 Im „Maison Banh Mi“ gibt es vietnamesische belegte Baguettes (Archivbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein unbekannter Dieb stiehlt mehrere Hundert Euro Bargeld im „Maison Banh Mi“ an der Silberburgstraße im Stuttgarter Westen. Die Polizei sucht Zeugen – und der Betreiber will Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt.









Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag einen Bediengeldbeutel aus dem „Maison Banh Mi“ im Stuttgarter Westen geklaut. Wie die Polizei mitteilt, hatte der mutmaßliche Dieb das kleine Lokal an der Silberburgstraße gegen 18.25 Uhr betreten und einen 32 Jahre alten Angestellten in ein Gespräch verwickelt.