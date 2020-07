Diebstahl in Stuttgart-Mühlhausen

1 Der Dieb hatte es wohl auf das Handy der Frau abgesehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Arno Burgi

Ein unbekannter Dieb klaut einer 49-Jährigen auf offener Straße die Handtasche. Auf der Flucht nimmt er das Handy heraus und wirft die Tasche weg. Mehrere Passanten nehmen die Verfolgung auf.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend in Mühlhausen auf offener Straße die Handtasche einer 49-Jährigen geklaut. Wie die Polizei berichtet, lief die Frau gegen 19.45 Uhr mit einer 74 Jahre alten Begleiterin in der Mühlhäuser Straße entlang, als der Täter ihr die Handtasche entriss.

Noch während der Flucht nahm der Unbekannte das Handy des Opfers aus der Tasche und warf diese anschließend weg. Obwohl mehrere Passanten nach dem Dieb suchten, konnte er nicht mehr angetroffen werden. Zeugen beschreiben den Mann als circa 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er soll eine sportliche Figur haben, trug ein helles T-Shirt, eine dunkle Hose, eine dunkle Basecap sowie einen weißen Mundschutz. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0711/89905778 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.