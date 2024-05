Diebstahl in Stuttgart-Mitte

1 Mitarbeitende bemerkten den Diebstahl und verfolgten den Mann. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Am Mittwochabend hat ein 45-jähriger Mann in der Marktstraße in Stuttgart-Mitte Kleidung im Wert von über 2000 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft gestohlen. Die Polizei hat den Mann festgenommen.











