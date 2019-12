Diebstahl in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei hat in Stuttgart eine Diebin festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

Eine 39-Jährige versucht, in Stuttgart Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro zu stehlen. Als sie erwischt wird, leistet die Frau Widerstand – auch als die Polizei anrückt beruhigt sie sich nicht.

Stuttgart - Eine 39-Jährige hat in einem Geschäft an der Königstraße versucht, Kleidungsstücke im Wert von rund 500 Euro zu stehlen. Als sie erwischt wurde, leistete die Diebin Widerstand. Nach Angaben der Polizei entfernte die Frau in einer Umkleidekabine die Warnsicherungen von mehreren Kleidungsstücken. Eine Kundin bemerkte das Vorgehen und meldete dies dem Personal.

Daraufhin sprachen Mitarbeiter die Frau an und baten sie in ein Büro. Doch die 39-Jährige wehrte sich dagegen und wollte den Laden mit einer prall gefüllten Tüte verlassen. Nur mit Mühe gelang es den Angestellten, die Diebin bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten – zeitweise mussten dafür sogar die Eingangstüren des Geschäfts geschlossen werden. Auch als die Polizei eintraf, versuchte die 39-Jährige zu entkommen. Schließlich konnten die Beamten die polizeibekannte Frau festnehmen.

Das mutmaßliche Diebesgut befand sich in der mitgeführten Tüte – die elektronischen Sicherungen hatte die Tatverdächtige offensichtlich durch Aufbrechen entfernt. Die Tatverdächtige, die offenbar keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Freitag dem zuständigen Richter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.