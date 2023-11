1 Ein aufmerksamer Beamter erkennt den Tatverdächtigen wieder (Symbolbild) Foto: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGO/Daniel Scharinger

Ein Mann stiehlt mehrere Jacken in einem Bekleidungsgeschäft in Stuttgart. Nach zwei Monaten schnappt ihn die Polizei.











Der Polizei zufolge haben Polizeibeamte am Dienstag einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 27.09.2023 in einem Modegeschäft am Vaihinger Markt mehrere Jacken gestohlen zu haben.