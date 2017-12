Diebstahl in Ludwigsburg Zeuge mit Pfefferspray besprüht

Von red/sada 13. Dezember 2017 - 15:02 Uhr

Als der Zeuge die Diebin zu fassen bekommt, packt diese ihr Pfefferspray aus (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Zeuge hat eine 18-jährige Diebin in einem Modegeschäft in der Ludwigsburger Seestraße beobachtet. Gemeinsam mit der Filialleiterin hat er deren Verfolgung durch die Innenstadt aufgenommen.

Ludwigsburg - Beim Diebstahl von zwei Winterjacken hat ein Zeuge eine 18-jährige Diebin am Dienstag gegen 18.10 Uhr in einem Modegeschäft in der Ludwigsburger Seestraße beobachtet. Wie die Polizei berichtet, warf die junge Frau beide Jacken über ihren Arm und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Nachdem der Zeuge daraufhin die Filialleiterin des Geschäfts angesprochen hatte, nahmen beide die Verfolgung der Diebin auf.

Im Gerangel sprüht die Diebin Pfefferspray

Auf der Flucht sprachen sie die 18-Jährige an einer Ampel an und hielten sie fest. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem die 18-Jährige ein Pfefferspray aus der Handtasche zog und dem 49-Jährigen ins Gesicht sprühte. Nach der Sprühattacke versuchte die Diebin erneut zu flüchten.

In der Wilhelmstraße konnte der 49-Jährige die 18-Jährige stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen die Diebin vorläufig fest und brachten sie zum Polizeirevier, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Filialleiterin und der Zeuge wurden leicht verletzt. Der 49-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 18-Jährige wird sich wegen räuberischem Diebstahl vor Gericht verantworten müssen.