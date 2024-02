Diebstahl in Kornwestheim

Die Polizei schätzt den Wert das Fahrzeugs auf 50 000 Euro.

Im Verlauf des Wochenendes ist in Kornwestheim ein Lastwagen von einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße verschwunden.











Einen im wahrsten Sinne des Wortes „großen Fang“ haben Diebe jüngst in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) gemacht: Sie ließen übers Wochenende einen Lastwagen der Marke DAF mitgehen. Laut Polizei muss dieser in der Zeit zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr, verschwunden sein. Abgestellt war das Fahrzeug auf dem Gelände einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße.