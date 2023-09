1 Die Polizei konnte den Unbekannten bisher nicht ausfindig machen. Foto: /Thomas Bischof

Unter einem Vorwand verschafft sich ein Unbekannter Zutritt zum Haus einer Seniorin in der Böblinger Waldburgstraße. Sie erlebt ein böses Erwachen.











Link kopiert



Dreister Diebstahl in Böblingen: Ein noch unbekannter Täter gab sich am Donnerstag, den 14. September als Mitarbeiter einer Baustelle aus, als er an der Tür einer Seniorin in der Waldburgstraße in Böblingen klingelte. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Unter dem Vorwand, sämtliche Wasseranschlüsse im Haus überprüfen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt zu den Wohnräumen.