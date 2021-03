1 Die Polizei sucht Zeugen eines zweifachen Rollerdiebstahls. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

In Bietigheim-Bissingen klaut ein Unbekannter in der Nähe des Gymnasiums einen Roller. Zwei Tage später taucht er wieder auf, als die Besitzerin ihn abholen möchte, ist der Roller aber erneut verschwunden.

Bietigheim-Bissingen - Gleich zweimal ist einer jungen Frau ihr Roller in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) abhanden gekommen. In der Nacht zum Sonntag hatten noch unbekannte Täter das Zweirad, das vor einem Wohnhaus in der Ellentalstraße abgestellt war, kurz geschlossen und entwendet, teilt die Polizei mit. Am Sonntagnachmittag tauchte der Roller dann im Japangarten wieder auf, die Diebe hatten ihn dort beschädigt stehen lassen.

Als die Besitzerin ihr Gefährt am Dienstag gegen 18.30 Uhr bei den Fahrradabstellplätzen, wo sie ihn vermutete, abholen wollte, fehlte vom Roller jede Spur. Vermutlich war er erneut gestohlen worden. Bei dem Roller handelt es sich um ein grünes Modell der Marke Nacional Motors, Typ Vamos G., mit Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 (schwarz). Die Polizei sucht Zeugen.