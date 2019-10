1 Zwei Polizeibeamte konnten die flüchtenden Jugendlichen vorläufig festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei 16-Jährige haben in einem Einkaufsmarkt in Bietigheim-Bissingen nach einem Diebstahl einen Ladendetektiv attackiert. Einer der beiden Jugendlichen zog vor der Flucht ein Messer.

Bietigheim-Bissingen - Die Polizei hat Ermittlungen gegen zwei 16-Jährige aufgenommen, die am Montag in einem Einkaufsmarkt in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) einen schweren räuberischen Diebstahl verübt haben sollen.

Die beiden Jugendlichen haben den Markt in der Talstraße gegen 17.25 Uhr vermutlich in Begleitung einer 17-Jährigen betreten, so die Polizei. Einer der 16-Jährigen soll Süßigkeiten im Wert von wenigen Euro in die Hose gesteckt haben. Der Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und stellte den Jugendlichen zur Rede, berichtet die Polizei. Der mutmaßliche Dieb soll dem 48-jährigen Detektiv daraufhin ins Gesicht geschlagen haben. Er flüchtete anschließend mit seinen Begleitern. Nach kurzer Zeit kam der Komplize zurück in den Einkaufsmarkt, gemeinsam mit der 17-Jährigen wurde er vom Ladendetektiv in ein Büro gebracht.

Markt-Angestellte und Detektiv mit leichten Verletzungen

Der 16-jährige Hauptverdächtige, der während seiner Flucht sein Handy verloren hatte, kehrte ebenfalls zurück. Im Büro soll er versucht haben, sein Handy vom Schreibtisch zu packen und erneut zu flüchten. Dies führte zu einem Gerangel zwischen ihm und dem Ladendetektiv.

Der 16-jährige Begleiter soll daraufhin ein Messer gezogen haben. Dadurch konnten die beiden Jugendlichen erneut fliehen, so die Polizei. Zwei Beamte, die zuvor alarmiert worden waren, konnten die beiden Flüchtigen jedoch festhalten und vorläufig festnehmen.

Eine 43 Jahre alte Angestellte des Einkaufmarktes musste mit Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war mutmaßlich während der versuchten Flucht der beiden auf noch ungeklärte Weise verletzt worden, so die Polizei. Auch der Landedetektiv trug leichte Verletzungen davon. Die beiden Tatverdächtigen mussten die Nacht in Gewahrsam verbringen. Tags darauf wurde die beiden Jugendlichen von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.