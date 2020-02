1 Diebe haben auf der A8 bei Rutesheim sage und schreibe 180 Kaffeemaschinen gestohlen (Symbolbild). Foto: //S_Photo

180 Kaffeemaschinen im Wert von rund 72.000 Euro haben Diebe auf der A8 bei Rutesheim aus einem Lkw gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Rutesheim - Eine nicht alltägliche, dafür umso wertvollere Beute haben bislang unbekannte Diebe in der Nacht zum Donnerstag auf dem Parkplatz „Höllberg“ auf der A8 bei Rutesheim (Kreis Böblingen) gemacht: Sie stahlen sage und schreibe 180 Kaffeemaschinen aus einem Lkw. Die Geräte haben einen Gesamtwert von rund 72.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, schlitzten die Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, die Plane des Lkw an mehreren Stellen auf und gelangten so an die Kaffeemaschinen der Marke „De Longhi“.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0711/6869-0 zu melden.