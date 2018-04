Dieb im Rems-Murr-Kreis festgenommen Polizei sucht Besitzer dieser Gegenstände

Von red/bb 25. April 2018 - 11:43 Uhr

Der mutmaßliche Dieb sitzt in Untersuchungshaft – nun sucht die Polizei nach den Besitzern der Gegenstände, die in der Wohnung des 40-Jährigen in Waiblingen gefunden wurden.





Waiblingen - Mit Hilfe eines Störsenders hatte der 40-jährige Verdächtige zuletzt am 13. April auf einem Kundenparkplatz in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) das Abschließen eines Wagens mit der Fernbedienung verhindert. Auf diese Weise verschaffte der Mann sich Zutritt zu dem Auto, während der Besitzer beim Einkaufen war.

Im Wagen befand sich auch der Haustürschlüssel des Opfers. Noch am gleichen Tag kam der 40-Jährige damit in die Wohnung und stahl dort Schmuck, Bargeld und Markenprodukte im Wert von mehreren Tausend Euro.

Wer kennt die Gegenstände auf den Fotos?

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei den Täter ermittelt und festnehmen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei zahlreiche Gegenstände, die offensichtlich aus weiteren Diebstählen stammen. Die Waiblinger Beamten suchen nun nach den Besitzern und fragen: Wer erkennt die abgebildeten Gegenstände wieder und kann Angaben zu den Eigentümern machen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-0.