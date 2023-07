18 Blick auf das Maurische Landhaus über den Großen See. Heute ist dies der Seerosenteich. Weitere Bilder der Wilhelma 1942 zeigt die Fotostrecke. Foto: /Stadtarchiv

Stuttgart - Das ist ein schöner Tag irgendwann im August 1942 in Stuttgart: Die Sonne scheint, Cumuluswolken scheinen vorüberzuziehen, die Bäume und Sträucher der Wilhelma stehen da in voller Pracht. Doch es fehlt komplett an Menschen, die diese Pracht bestaunen wollen an diesem Tag.