13 Der wertvollste deutsche Fußball-Profi: Kai Havertz von Bayer Leverkusen Foto: AFP

An diesem Samstag kommt Bayer Leverkusen mit Jungstar Kai Havertz zum VfB Stuttgart in die Mercedes-Benz-Arena. Der 19-Jährige ist der wertvollste deutsche Profi der Fußball-Bundesliga. Wer sonst noch in den Top Ten auftaucht, erfahren Sie in der Bildergalerie.

Stuttgart - Der Kerl ist erst 19 Jahre alt, aber derzeit in aller Munde in der Fußball-Bundesliga. Kai Havertz von Bayer Leverkusen ist an diesem Samstag (15.30 Uhr) mit Bayer Leverkusen zu Gast in der Mercedes-Benz-Arena, wenn der VfB Stuttgart um dringend benötigte Punkte im Ringen um den Klassenverbleib kämpft. Havertz ist ein Juwel: 2017 erhielt der gebürtige Aachener bei Bayer seinen ersten Profivertrag, seit der Saison 2016/17 stand er bereits im Kader des Bundesligisten.

Havertz ist der bisher jüngste eingesetzte Profispieler und Torschütze der Leverkusener sowie der jüngste Spieler, der mindestens 50 Mal in der Bundesliga auflief. Im September 2018 debütierte er in der Nationalmannschaft. Kein Wunder wird der Marktwert des Mittelfeldspielers auf 65 Millionen Euro taxiert, er ist damit der wertvollste deutsche Fußballer.

Wer noch in den Top Ten der Bundesliga auftaucht (Quelle: transfermarkt.de), erfahren Sie in unserer Bildergalerie – und auch, wer der wertvollste internationale Topstar und der wertvollste VfB-Profi ist.