1 Im Jahr 2019 haben die Künstler vor ihren Waggons noch gut lachen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Deutsche Bahn AG hat den Waggons am Nordbahnhof gekündigt: Gibt es noch Zukunft für die freie Szene in der Stadt?









Stuttgart - „Wir stehen nun praktisch wieder über Nacht vor dem Aus!“ Das schreiben die Künstler des Bauzugs 3YG in einem Brief an die Stadtverwaltung Stuttgart. Die Gruppe, die eine Ateliergemeinschaft am Ende der Nordbahnhofstraße betreibt, erhielt kurzfristig eine Kündigung ihres Mietverhältnisses durch die Deutsche Bahn AG. Bis Ende April sollen die Künstler das Gelände räumen – eine Situation, die alle überfordert, und die sich keiner so recht erklären kann.