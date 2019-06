1 Die Autorin Suzanne Collins der Bestseller-Trilogie „Die Tribute von Panem“ plant die Veröffentlichung einer Vorgeschichte Foto: AP

Fans der Buchreihe „Die Tribute von Panem“ können sich auf ein neues Werk von Suzanne Collins freuen. Die Autorin der Bestseller-Trilogie plant die Veröffentlichung einer Vorgeschichte.

New York - Die Autorin der Bestseller-Trilogie „Die Tribute von Panem“ („Hunger Games“) plant die Veröffentlichung einer Vorgeschichte. Der Roman solle im Mai 2020 erscheinen und inhaltlich 64 Jahre vor der bisherigen Handlung angesiedelt sein, teilte Suzanne Collins am Montag mit.

Gescheiterte Rebellion im Fokus

Konkret werde es um die sogenannten Dunklen Tage gehen, eine gescheiterte Rebellion in dem fiktiven Land Panem. Die für junge Leser entwickelten „Hunger Games“ spielen in einer postapokalyptischen Dystopie, in der Jugendliche im Live-Fernsehen im Kampf gegeneinander antreten und sich töten müssen.

Mit dem neuen Roman wolle sie der Frage nachgehen, wer wir seien und was wir als notwendig wahrnehmen würden, um zu überleben. „Die Wiederaufbauphase zehn Jahre nach dem Krieg, gemeinhin als Dunkle Tage bekannt - als das Land Panem versucht, wieder auf die Beine zu kommen - stellt einen guten Nährboden für Charaktere dar, die solche Fragen umtreiben und so ihre Ansichten über die Menschheit definieren.“

Handlung vor Lebenszeit von Katniss Everdeen

Ausgangspunkt für die Geschichte wird das Einsammeln der Kandidaten für die zehnten Hungerspiele - also dem Kampf im Live-TV - sein, und damit deutlich vor der Lebenszeit der „Tribute von Panem“-Hauptfigur Katniss Everdeen. Diese war in den „Hunger Games“-Filmen von Schauspielerin Jennifer Lawrence dargestellt worden. Das Filmproduktionsstudio Lionsgate hatte die vier Filme veröffentlicht. Joe Drake von Lionsgate sagte jüngst in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur AP, als stolze Heimat der „Hunger Games“-Filme könne das Studio die Veröffentlichung eines neuen Buches von Collins kaum erwarten.