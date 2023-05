1 Im Osten Eglosheims sorgen die Hochschulen für Parkdruck. Weil sich dieser bald noch verschärfen wird, führt die Stadt jetzt eine Parkraumbewirtschaftung ein. Foto: Werner Kuhnle

Weil die Pädagogische Hochschule und die Verwaltungs- und Finanzhochschule erweitern und das Land fürs Parken auf den Campus-Stellplätzen dann Geld nimmt, zieht die Stadt Ludwigsburg in Eglosheim-Ost nach.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Über viele Studierende an den Hochschulen und Akademien freut sich die Stadt Ludwigsburg. Wer in der Nachbarschaft der Hochschulen in Eglosheim wohnt und einen Parkplatz für sein Auto finden muss, hat es allerdings schon heute mitunter schwer. Das Problem, so die Sorge, wird sich verschärfen, wenn die Hochschulen erweitern und 2024 die mit einem Campus-Mobilitätskonzept einhergehende Bewirtschaftung der drei landeseigenen Parkplätze in der Reuteallee, Eduard-Spranger-Straße und Fröbelstraße beginnt. Sie bieten in dem Ludwigsburger Stadtteil derzeit 851 Parkplätze, davon sind 580 öffentlich zugänglich, 271 für Hochschulangehörige reserviert.