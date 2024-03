Fast 20 Grad und Sonne – Frühlingsgefühle in der City

10 Viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter genießen am Mittwoch die Sonnenstrahlen und die Blütenpracht in der Innenstadt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Mit sonnigem Wetter und milden 19 Grad wird am Mittwoch in Stuttgart der kalendarische Frühlingsanfang eingeläutet. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!











Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang zeigt sich das Wetter in Stuttgart von seiner schönsten Seite. Milde Temperaturen von bis zu 19 Grad und Sonne satt lockten am Mittwoch zahlreiche Menschen im Kessel ins Freie. Ob beim Schlendern durch den Park, beim Eisessen am Schlossplatz oder auf den Bänken im Schlossgarten: Wer die Möglichkeit hatte, ließ sich die Sonne ins Gesicht strahlen. Nur ein paar dünne Wölkchen verdeckten gelegentlich den warmen Himmelskörper.