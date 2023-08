1 Veronika Wurzler (links) und Karen Seiter setzen sich für Belange der LSBTI*-Community ein – innerhalb und außerhalb der Polizei. Foto: Simon Granville

Homo- und Transsexualität, geschlechtliche Identität: diese Themen haben inzwischen auch bei der Polizei einen Platz. Veronika Wurzler und Karen Seiter beraten Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Bevölkerung. Die Polizei sei viel diverser als viele glauben, sagen sie.









Ist die Polizei noch immer von Männern dominiert? Harte Kerle in Uniform, die für Recht und Ordnung sorgen – passt das nach wie vor? Viele, die nur am Rande eines Fußballspiels oder bei einer Verkehrskontrolle mit den Beamten in Berührung kommen, haben möglicherweise ein solches Bild im Kopf.