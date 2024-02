Die Pochers! Frisch recycelt: Trennung von Amira Pocher: Oliver Pocher zeigt offenbar Einsicht

1 Amira und Oliver Pocher haben sich 2023 getrennt. Foto: imago images/STAR-MEDIA

Oliver Pocher scheint das Scheitern seiner Beziehung zu Amira Pocher mittlerweile gelassener zu sehen. Das zumindest deutet der Komiker in der neuesten Folge seines Podcasts mit Alessandra Meyer-Wölden an.











Link kopiert



Kehrt in der öffentlichen Trennungs-Schlammschlacht von Oliver Pocher (45) und Ex-Partnerin Amira Pocher (31) allmählich Ruhe und sogar ein wenig Einsicht ein? In der neuesten Folge des Podimo-Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", in der der Comedian wie gewohnt mit seiner ersten Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden (40) über aktuelle Ereignisse in seinem Leben spricht, scheint sich zumindest der Beginn eines Umdenkens bei "Liebeskasper" Pocher einzustellen - wie auch seine Podcast-Partnerin begeistert bemerkt.