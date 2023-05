1 Premier Boris Johnson ist alarmiert. Foto: AFP/TOBY MELVILLE

Die neue Variante des Coronavirus ist hochansteckend. Erstmals identifiziert wurde sie im Oktober, doch erst am vorigen Freitag schlugen Gesundheitsexperten Alarm. Was bisher bekannt ist.









London - Am Sonntagmorgen erfuhren die Briten, dass vorerst kein Flugzeug aus den Niederlanden mehr bei ihnen landen würde. Mittags erwogen auch andere Staaten – und zuletzt die ganze EU – eine Einstellung des Flugverkehrs. In allen Fällen war die Begründung dieselbe: Die just in England aufgespürte „neue Variante“ des Coronavirus wurde in den Nachbarländern als so gefährlich angesehen, dass man den Kontakt mit dem Vereinigten Königreich umgehend einschränken wollte – aus Angst vor eigener Ansteckung.