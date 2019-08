1 Heiko (rechts) und Roman Lochmann verabschieden sich von YouTube. Foto: Henning Kaiser/dpa

Im Herbst ist das Ende besiegelt: Die Lochis verabschieden sich von ihrem YouTube-Kanal und lassen damit Millionen Fans traurig zurück. Über die Zukunft machen sich die Zwillinge derzeit ihre Gedanken.

Berlin/Riedstadt - Vor drei Monaten kündigten Die Lochis ihren Abschied von YouTube an - nach ihrer Abschiedstournee im Herbst wollen die Zwillinge dann mit der Familie verreisen. „Wir wissen, dass wir nach unserem letzten Konzert erst einmal in den Urlaub fahren“, sagte Robert Lochmann (20) der „Berliner Morgenpost“ (Dienstag). Sie seien in den vergangenen Jahren zu wenig zu Hause gewesen, sagte sein Bruder Heiko, den Familienurlaub hätten ihre Eltern „wirklich verdient“.

Die Brüder aus Südhessen hatten im Mai ihr Aus als YouTube-Stars angekündigt. Nach acht Jahren, in denen sie auf der Internetplattform rund 2,7 Millionen Abonnenten gewannen, wollen sie auf dem Kanal nichts Neues mehr veröffentlichen. Am 13. September soll noch das neue Album „Kapitel X“ erscheinen, bis Ende September gehen die beiden noch mal unter dem Namen Die Lochis auf Abschluss-Tour.

Konkrete Details zu Zukunftsplänen nannten sie nicht. Sie wollten die Zeit dann nutzen, „um wirklich kreativ zu sein, um mit ganz freiem Kopf an uns selbst und an unserer Kunst zu arbeiten“, sagte Roman der Zeitung. Ihr beider Herz schlage für die Musik, sie würden auch nicht nur als Solo-Künstler unterwegs sein, Zwillinge könne man einfach nicht so leicht trennen. „Wir sind beide Rampensäue. Das kriegt man so schnell nicht raus“, sagte Heiko Lochmann.