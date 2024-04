1 Sasa Uhlova sagt: „Wir werden ausgebeutet.“ Foto: sichtlichmensch/Andy Reiner

Sasa Uhlova hat vier Wochen auf einem Hof in Oberschwaben als Saisonarbeiterin gearbeitet. Sie berichtet über Schlafentzug, drei-Minuten-Pausen und unbezahlte Überstunden. Was sagt der Hofbesitzer dazu?











Link kopiert



Als es im Supermarkt Salat im Sonderangebot gibt, geht die Ernte bis tief in die Nacht. Im Licht der Traktorenscheinwerfer arbeiten die Frauen dann auf dem Feld, bis die Hände schmerzen und sie todmüde in der Gemeinschaftsunterkunft in ihre Betten fallen. An den ganz harten Tagen bleiben ihnen gerade einmal fünf Stunden Schlaf. Dann geht es wieder los. Manchmal müssen sie um vier Uhr aufstehen, weil die Schicht schon um fünf Uhr beginnt, berichtet Sasa Uhlova.