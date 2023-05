1 Spieler, Trainer und Betreuer des VfB Stuttgart feiern in Nürnberg den so gut wie sicheren Aufstieg. Foto: Baumann

Vor dem 34. Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart den Aufstieg bereits so gut wie in der Tasche. Dass dies alles andere als selbstverständlich ist, zeigt unser ausführliche Rückblick auf die bisherige Saison.









Stuttgart - Nun also doch – zumindest höchstwahrscheinlich: Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen, mit Jubel, aber auch vielen Enttäuschungen steht der VfB Stuttgart vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Vor dem letzten Spiel gegen Darmstadt 98 am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) ist die Ausgangslage hervorragend – die Rückkehr in die erste Liga so gut wie sicher.