1 Rita und Leonardo D’Onofrio vor einem Drahtobjekt von Künstler Fritz Panzer, der eine Küche dargestellt hat. Foto: Paul Kottmann

Rita D’Onofrio, die beliebte Gastwirtin und Köchin aus Kalabrien gab der Stadt Eislingen mit ihren Restaurants besondere Orte. Sie ist im Alter von 67 Jahren an eine Covid-Infektion gestorben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eislingen - Rita D‘Onofrio ist tot. Im Alter von 67 Jahren starb sie an einer Covid-Infektion. Die Köchin war Gründerin und Herz des Eislinger Adler als italienische Gaststätte und baute den Marstall zusammen mit Tochter und Schwiegersohn mit auf. Sie war bekannt für ihr Temperament, ihre Herzlichkeit, ihr ansteckendes Lachen, und – natürlich für ihre Kochkunst. 1966 war sie aus dem kalabrischen Ciro Marina nach Eislingen gekommen, wo ihre Eltern seit 1965 gelebt hatten. Hier lernte sie auch ihren Mann Leonardo in der Eislinger Körnerstraße kennen, die damals fest in italienischer Hand war. Sie seien über die Jahre Deutsche geworden, versicherte Rita D’Onofrio einmal. „Staatsbürgerschaft hin oder her!“ Nur einem trauerte sie nach: Den unbürokratischen Verhältnissen in Italien.