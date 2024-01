Die Bachelors 2024: Zwei Kandidatinnen aus dem Kreis Ludwigsburg bei den Bachelors zu sehen

Ein neues Konzept soll die RTL-Serie „Der Bachelor“ aus dem Quotentief holen. Ab 17. Januar gehen, statt wie gewohnt ein Rosenkavalier, gleich zwei Bachelors bei RTL+ auf die Suche nach der großen Liebe. Sebastian Klaus aus Hamburg und Dennis Gries aus Kempten haben in der Show „Die Bachelors“ die Qual der Wahl. Bei den Blind-Dates in Deutschland werden die beiden 30 junge Frauen kennenlernen. Mit 22 von ihnen geht es dann ab nach Südafrika.

Ina aus Erdmannhausen Foto: RTL/Frank W. Hempel

In Ina aus Erdmannhausen und Laura aus Bietigheim-Bissingen sind gleich zwei Kandidatinnen aus dem Kreis Ludwigsburg mit dabei. „Ich habe keine Lust mehr auf Tinder, Bumble und Co.“, sagt Ina. Die 28-Jährige sei seit sieben Jahren Single und habe schon reichlich Erfahrungen mit Dating-Apps gemacht. Damit soll nun Schluss sein. In Kapstadt hoffe sie, einen Mann zu treffen, der mit beiden Beinen im Leben steht, Humor hat und ein Familienmensch ist. Besonders reizvoll am Liebesexperiment finde sie die Tatsache, dass sie sich den Mann nicht selbst aussuchen könne. Mit viel Selbstbewusstsein gehe sie in die Show. „Mit mir hat er beste Freundin und Partnerin in einem gefunden. Ich habe etwas im Kopf und sehe gut aus. Eigentlich bin ich das perfekte Paket.“

Laura aus Bietigheim-Bissingen Foto: RTL/Frank W. Hempel

Auch Laura sucht auf RTL die große Liebe. Eine richtige Beziehung habe die 28-jährige Reiseberaterin noch nicht gehabt. Das könnte auch an ihrem abenteuerlustigen Lebensstil liegen. Denn Laura sei nie lange am gleichen Ort. Vor fünf Jahren habe sie Deutschland den Rücken gekehrt und lebe seither da, wo es ihr gefalle. Zuletzt in Australien. Doch nun habe sie Lust, in Sachen Liebe anzukommen. Ihr potenzieller Partner soll die Reise- und Abenteuerlust mit ihr teilen. Die TV-Show sei ein nächstes spannendes Abenteuer in ihrem Leben, das ihr zusätzlich noch die große Liebe verschaffen könne. „Ich habe mal wieder Lust auf ein neues Abenteuer! Mein Leben ist so unkonventionell, dass ich nicht überrascht wäre, wenn der Bachelor die besondere Person in meinem Leben ist, die ich noch suche.“

Ob es die beiden jungen Frauen schaffen, eine Rose von einem der Bachelors zu ergattern, bleibt spannend. Es sei aber in jedem Fall eine neue Erfahrung, die beide Frauen gerne machen. Die Serie startet am Mittwoch, 17. Januar, um 20.15 Uhr bei RTL, auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung zu sehen.