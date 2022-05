4 Sharon Battiste ist die neue Bachelorette. Foto: /René Lohse

Maxime Herbord hat eine Nachfolgerin: Der Privatsender RTL hat verraten, wer in diesem Sommer die neue Bachelorette sein wird. Auch dieses Mal ist es keine Unbekannte.















Sharon Battiste tritt in diesem Sommer in die Fußstapfen von Maxime Herbord, Gerda Lewis, Jessica Paszka und Co. und verteilt vom 15. Juni an Rosen an 20 Single-Männer. Die 30-Jährige ist die neue Bachelorette und damit die neunte, die in der RTL-Datingshow einen Partner sucht.

Die 30-jährige Kölnerin, die gebürtig aus Flörsheim am Main kommt, ist als „Bo“ bei „Köln 50667“ bekannt. Von 2018 bis 2021 war sie dort täglich zu sehen. Die Rosenkavalierin mit deutsch-jamaikanischen Wurzeln ist mittlerweile seit acht Jahren Single und hofft jetzt, in Thailand – dort wird erstmals eine Staffel gedreht – einen passenden Partner zu finden.

Welche Männer in der RTL-Kuppelshow in diesem Sommer zu sehen sein werden, verrät RTL noch nicht.