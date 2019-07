15 Tim kann Gerda beim Gruppendate von sich überzeugen. Foto: TVNOW

Die Männer in der Villa laufen auf Hochtouren, um das Herz von Bachelorette Gerda Lewis zu gewinnen. Vor allem einer schmeißt sich so richtig ran und sorgt damit für den ersten Stress. Für zwei Kandidaten hat es sich aber ausgekämpft.

Stuttgart - Neue Woche, neues Glück für die Rosenkavaliere bei der „Bachelorette“. Nachdem bereits drei Kandidaten die Sendung in der ersten Folge verlassen mussten, kämpfen die übrigen 17 dafür umso mehr um das Herz von Gerda Lewis – bis auf einen.

In der zweiten Folge gab es die ersten Dates, die ersten Streitigkeiten und den ersten Korb. Nach Hause schickte Gerda zwei Kandidaten: Großspur-Checker Yannic und den stillen Fabiano.

Die größte Überraschung der Folge

Fabio. Der etwas schleimig wirkende Headhunter kam beim ersten Aufeinandertreffen mit der Bachelorette aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, durfte sich in Folge zwei über das erste Einzeldate samt Helikopter-Flug und romantischem Essen in traumhafter Griechenland-Kulisse freuen und haderte doch. Auf die Frage an Gerda: „Was macht dich denn besonders“ bekam er keine Antwort. Für ihn scheinbar ein Grund die Rose nicht anzunehmen und freiwillig zu gehen.

Der größte Fremdscham-Moment

Wie könnte es anders sein: Yannic sorgte mal wieder für Kopfschütteln. Nicht nur, dass er sich bei einer von Gerda ausgedachten Challenge verweigerte, weil: „Ich mach mich nicht zum Affen für die Frau“, sondern auch, weil er in einer Poolrunde von seinen zweieinhalb Freundinnen erzählte. Bitte was? Das Küken der Runde gab offen zu, er habe in der Heimat zwei Beziehungen und eine Freundin mit gewissen Vorzügen. Die anderen Kandidaten konnten es kaum fassen, fragten immer wieder nach. Auf die Frage, warum er dann angebe Single und in der Sendung zu sein, erklärte er mit seiner eigenen Logik: „Single bedeutet für mich, ich suche nach einer Frau. Und ich hätte noch Platz für eine dritte.“ Alles klar! Gerda schien daran kein Interesse zu haben und schickte ihn nach Hause. Wer ihn jetzt schon vermisst, keine Sorge. Yannic werden wir auf jeden Fall wieder sehen – ob wir wollen oder nicht.

Bester Spruch der Männer

Kam von Oggy. Der Mann wie ein Baum nimmt kein Blatt vor den Mund und resümiert über seine Mitkandidaten: „Die kochen sich hier morgens zwei Eier zum Frühstück, aber selbst haben sie keine.“

Aha-Moment

„Ich dachte, du bist ein echter Pilot!“ So sprachlos haben wir die Bachelorette noch nicht gesehen. Als Daniel bei seinem Einzeldate erzählte, dass er Pilot sei, aber nicht Flugzeuge fliege, sondern Gleitschirme, war Gerda kurz sprachlos.

Bester Gerda-Moment

Weil Daniel die Challenge gewonnen hatte, durfte er gemeinsam mit Gerda das Abendessen genießen. Romantisch, mit gutem Essen und Rosé-Wein. Etwas zu viel vermutlich, denn bei der Blondine sprudelten nicht nur die Wörter so raus, auch ein kleiner Rülpser war zu hören. Dass sie sich nicht großartig dafür schämte, zeigt, dass hinter der Barbie-Fassade doch ein sympathischer Mensch steckt.

Tiefpunkt der Folge

Ja, Gerda muss irgendwie herausfinden, welcher der Prachtexemplare wirklich Interesse an ihr hat. Verstanden. Aber musste sie das mit so derart klischeehaften Aufgaben machen? Zuerst schickte sie die Männer auf Trainingsmatten in die Plank. Wer im Unterarmstütz am längsten durchhielt, war eine Runde weiter – bei 90 Prozent Fitnesstrainern sind acht Minuten schon fast enttäuschend. Dann Reifenwechseln – klar, kann Frau von heute ja immer noch nicht selbst. Ob Gerda auf Zwiebelkuchen steht, wissen wir nicht. Auch nicht, warum die Kandidaten kiloweise Zwiebeln schneiden mussten. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug gewesen wäre, wurde der Sieger mittels Feuer machen ermittelt. Herzlichen Glückwunsch!

Die Lage in der Villa

(Testosteron-)Geladen! Normalerweise ist die Version der „Bachelorette“ ja dafür bekannt, dass das Geschehen in der Villa eher langweilig ist und mehr an eine Saisonabschlussfahrt der Fußballabteilung des TB Ruit erinnert. Aber nicht so in diesem Jahr. Die Männer gehen sich gegenseitig ziemlich auf die Nerven – da kann auch auspowerndes Training nicht helfen. Vor allem Österreicher Daniel und Muskelprotz Oggy geraten immer wieder aneinander. Auch die ersten Läster-Grüppchen sind schon gefunden. Das Popcorn steht jedenfalls bereit.

Gewinner des Tages

Ganz klar, Tim! Und zwar nicht nur, weil er aus der Region Stuttgart kommt. Der sympathische Polizist konnte Gerda bei einem Gruppendate auf dem Rummel verzaubern und uns gleich mit. Mit einer guten Mischung aus seiner zurückhaltenden und forschen Art hat er sich dann gleich – zurecht – die Vorab-Rose ergattert.

Aber auch Harald bekommt ein Sternchen in sein Verhaltensheft. Der etwas sonderbar wirkende Kölner bewahrt stets die Ruhe, regelt Streitigkeiten und hat sich Gerda ganz offen und ehrlich gezeigt. Ein Kandidat für das nächste Einzeldate!

Verlierer des Tages

Irgendwie Daniel. Bei ihm liegen Wahnsinn und Verliebtsein scheinbar sehr nah beieinander. Als Gerda sich für Fabio statt für ihn zu einem Einzeldate entschied, rastete er in der Villa aus und sorgte für den ersten Knatsch unter den Männern. Dann erkämpfte er sich doch ein Dinner mit der Blondine. Statt dies aber zu genießen, stichelte er gegen andere Kandidaten, die es laut ihm „nicht ernst meinen". Bei der „Nacht der Rosen“ übertrieb er es dann völlig: Obwohl Gerda sich wieder zu allen stellen wollte, zwang er sie regelrecht, mit ihm zu sprechen. Den Versuch von Schwabe Jonas, sich auch einmal mit ihr zu unterhalten, wies er wüst ab. Gerda ließ ihn daher nicht zu Unrecht bis zur letzten Rose zittern.

Unser Favoriten-Tipp

David. Der Profi-Basketballer hat es der Bachelorette vom ersten Moment an angetan. Er erhielt sofort eine Vorab-Rose und auch in der zweiten Woche zog sie ihn explizit für ein Gespräch heraus. Im Interview verriet Gerda dann, dass sie beim ihm ein „Prickeln“ verspüre. Wenn er sich nicht ganz blöd anstellt, könnte er recht weit kommen.