1 Die Ärzte liefern was Neues: Farin Urlaub, Rodrigo González und Bela B Foto: Die Ärzte/Jörg Steinmetz

Sie versprechen nicht wenig: „Morgens Pauken“ werde „dein neuer bester Freund“, preisen die Ärzte ihre neue Single. Den Termin fürs kommende Album nennen sie auch.

Stuttgart - Im Corona-Lockdown hat sich die Kultband Die Ärzte mehrfach bemerkbar gemacht – unter anderem mit der Ankündigung einer neuen Single und eines neuen Albums. Wie versprochen, ist „Morgens Pauken“ nun da – und den von Fans ersehnten Veröffentlichungstermin des neuen Albums gleich mit.

Falsche Bescheidenheit ist aber nicht im Paket enthalten. „Obwohl Musik kein Mensch ist, kein Mensch sein kann, wird diese Single dein neuer bester Freund. Bzw. deine neue beste Freundin. Oder auch dein neues bestes Freundperson**. Mehr Glück auf einen Schlag geht nicht!”, preist die Band ihren neuen Song vollmundig.

Vorschau auf die Hölle

In der Beschreibung des Youtube-Videos findet sich der entscheidende Hinweis auf den neuen Longplayer: „Das Album ,Hell’ erscheint am 23. Oktober 2020 auf CD, 181-Gramm-Doppelvinyl, als Download und im Streaming.” Auf der Homepage der Ärzte findet man die Info, die neue Platte werde 61 Minuten lang sein. Das Cover gibt es dort auch schon zu sehen.

Ende März hatten Bela, Farin und Rod den Quarantäne-Song „Ein Lied für Jetzt“ veröffentlicht und darin bereits das neue Album versprochen. Dazu gab es ein Video, für das sich jeder daheim selbst gefilmt hat. Der Track ist zudem die B-Seite der Vinyl-Version von „Morgens Pauken”.

Tour längst ausverkauft

Eine Tour unter dem Namen „In the ä tonight” ist aktuell für Ende des Jahres angesetzt. Die Konzerte sind bereits alle ausverkauft – natürlich auch das am 11. September in der Stuttgarter Schleyerhalle.

Die Ärzte waren 2019 bei Rock am Ring und Rock im Park aufgetreten. Anfang vergangenen Jahres hatten sie eine Outtake-Box namens „They’ve given me Schrott!” und kurz zuvor eine Werkschau namens „Seitennhirsch” veröffentlicht. Zudem gab es die neuen Songs „Abschied” und “Rückkehr” zu hören. Bela B. hatte zudem im Februar 2019 mit „Scharnow” sein Debüt als Roman-Schreiber gefeiert.