1 Toni Kroos – der Retter in der Not? Foto: dpa/Robert Michael

Real-Madrid-Star Toni Kroos kehrt tatsächlich in die Nationalmannschaft zurück. Kann er bei der Heim-EM entscheidende Akzente setzen?











Toni Kroos kehrt für die Heim-EM in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Das verkündete der Weltmeister von 2014 am Donnerstag via Instagram.