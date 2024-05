Anstoßzeit, Übertragung und Co. – die wichtigsten Infos zum Finale

1 Lukas Hradecky von Bayer 04 Leverkusen (links) und Jean Zimmer vom FCK treffen im Finale um den DFB-Pokal aufeinander. Foto: dpa/Monika Skolimowska

An diesem Samstag steigt das DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern. Wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst.











Link kopiert



Der Traum vom DFB-Pokal-Finale in Berlin, den viele Teams – auch aus dem Amateurbereich – zu Beginn einer Saison träumen, ist in diesem Jahr für den 1. FC Kaiserslautern in Erfüllung gegangen. Für FCK-Trainer Friedhelm Funkel ist der Fußball-Zweitligisten gegen Bayer Leverkusen ein Underdog von historischem Ausmaß.