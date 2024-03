1 Kai Brükner (links) trug im DFB-Pokal ein spezielles Oberteil unter seinem Trikot. Foto: dpa/Uwe Anspach

Siegtorschütze Kai Brükner fiel im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Gladbach durch ein besonderes Kleidungsstück auf. Was hat es damit auf sich?











Als es in der dritten Minute der Nachspielzeit so weit war, gab es für Kai Brünker kein Halten mehr. Er stürmte los, riss sich das Trikot vom Leib und verschwand in einer Traube aus jubelnden Mitspielern. Der Grund für die emotionale Eruption: Er hatte seinen 1. FC Saarbrücken in letzter Minute ins Halbfinale des DFB-Pokal geschossen. Dass der Drittligist mit Borussia Mönchengladbach zum wiederholten Mal einen Erstligisten aus dem Wettbewerb kegelte, ist ein kleines Fußball-Märchen.