Unfall in Stuttgart-Süd Lkw verliert Bierkisten – Karl-Kloß-Straße gesperrt

Am Mittwochabend verliert ein Lkw eine große Menge an Bierkisten auf der Karl-Kloß-Straße zwischen Stuttgart-Süd und Degerloch. Die Straße muss für die Reinigung in beide Richtungen gesperrt werden.