1 Heidenheims Cheftrainer Frank Schmidt (Archivbild) Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Neu-Erstligist Heidenheim steht im DFB-Pokal vor einer machbaren Aufgabe: Es geht auswärts gegen den Fünftligisten Rostocker FC.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Anders als in den vergangenen Jahren beginnt die neue Pflichtspiel-Saison für den 1. FC Heidenheim diesmal nicht mit zwei Zweitliga-Partien, sondern mit der Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal. Der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga ist am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) beim Fünftligisten Rostocker FC zu Gast. Das Spiel wird im Ostseestadion ausgetragen. Schmidt bezeichnete das Weiterkommen als „Pflichtaufgabe“, will den Außenseiter aber auf keinen Fall unterschätzen.