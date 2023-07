1 Türkische Arbeitskräfte sollen das Chaos an deutschen Airports mindern. Foto: dpa/Henning Kaiser

Viele gut ausgebildete Türken wollen auf deutschen Flughäfen arbeiten. Sie sehen in der Heimat keine Perspektive mehr.









Ahmed ist alles andere als ein typischer türkischer „Gastarbeiter.“ Der studierte 35-Jährige spricht mehrere Sprachen, hat einen Pilotenschein und einen sicheren Job. Trotzdem will er jetzt an einem deutschen Flughafen Koffer schleppen. Wie viele seiner Landsleute will Ahmed raus aus der Türkei und ihrer schweren Wirtschaftskrise und sieht in der Anwerbeaktion deutscher Flughäfen eine Chance.